KI-Training für Search Pole Position: OpenAI und Financial Times partnern

OpenAI verkündet eine strategische Partnerschaft mit dem britischen Wirtschaftsblatt "Financial Times" (FT). Die Ankündigung kommt rund zwei Wochen nachdem OpenAI bereits Partnerschaften mit der französischen Zeitung "Le Monde" sowie dem spanischen Medienkonzern Prisa Media bekanntgab.Der Deal mit der "FT" ermögliche es OpenAI , ChatGPT mit den Inhalten von "FT" nützlicher zu machen – was wohl heisst, dass OpenAI die Texte des Medienhauses zu Trainingszwecken nutzen darf. Als Gegenleistung sollen in ChatGPT fortan Zusammenfassungen und Zitate von sowie Links zu "FT"-Artikeln in ChatGPT angezeigt werden. Ausserdem ist die "FT" seit Anfang Jahr auch ein Kunde von ChatGPT Enterprise.