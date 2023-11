OpenAI sucht Partner für Training von Sprachmodellen

OpenAI, bekannt für den in Microsofts Software verwendeten KI-Chatbot ChatGPT, hat die OpenAI Data Partnerschaft lanciert und ruft damit Unternehmen auf, öffentliche und private Datenbestände für das Training von KI-Sprachmodellen beizusteuern.Wie das Unternehmen via Blog-Post mitteilt , ist man primär an grossen Datensätzen interessiert, welche die menschliche Gesellschaft abbilden und die noch kaum veröffentlicht wurden. Weiter heisst es, man sei an Texten, Bildern, Audio- und Videomaterial interessiert, die Absichten zum Ausdruck bringen, also eher Texte über längere Gespräche als viele unzusammenhängende Bruchstücke. Weiter heisst es, zur Digitalisierung von Texten würde eine hochkarätige OCR-Technologie wie auch eine automatische Spracherkennung für die Transkribierung von Audio-Material zur Verfügung stehen.Aktuell bietet OpenAI zwei Arten von Partnerschaften: Partner, die bei der Erstellung eines Open-Source-Datensatzes helfen, der öffentlich wäre und von jedermann für das Training von KI-Modellen genutzt werden könnte. Andererseits ist man aber auch an Unternehmen interessiert, die private Datensätze für das Training eigener KI-Modelle zur Verfügung stellen.Unternehmen, die OpenAI ihre Daten zur Verfügung stellen möchten, können sich über ein Online-Formular anmelden . In der Mitteilung finden sich keine Hinweise darauf, ob OpenAI auch dazu bereit ist, für die Bereitstellung der Datensätze zu bezahlen. (rd)