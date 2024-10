OpenAI stellt Preview der ChatGPT-App für Windows vor

Nachdem KI-Spezialist OpenAI eine Desktop-App für den Mac bereits im Mai vorgestellt hat, ist nun die Windows-Plattform an der Reihe. Wie der Konzern via X ankündigt , steht die Windows-App für den Zugriff auf die Chatbot-Plattform ChatGPT per sofort in einer Preview-Version zur Verfügung.Wie es im Microsoft Store heisst, wo die App zum Download bereitgestellt wird, lässt sich mit der offiziellen ChatGPT-Desktop-App über Dateien sowie Fotos chatten und Inhalte zusammenfassen und analysieren. Zudem beinhalte sie die neuesten Modell-Verbesserungen und ermögliche Zugang zu OpenAi O1-preview, dem aktuellsten und auch intelligentesten Modell.Die ChatGPT-Preview lässt sich allerdings nicht von jedermann testen. Derzeit wird sie lediglich Kunden mit einem Abo für ChatGPT Plus, Team oder Enterprise sowie den Edu-Usern zur Verfügung gestellt. Eine finale Version will OpenAI noch in diesem Jahr lancieren. (rd)