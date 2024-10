OpenAI bringt neues ChatGPT-Interface Canvas

Der ChatGPT-Anbieter OpenAI hat mit Canvas eine neue Schnittstelle für die Arbeit mit ChatGPT angekündigt, die bei Schreib- und Coding-Projekten Unterstützung über die Standardfunktionalität des KI-Chats hinaus bieten soll. Canvas öffnet sich neben ChatGPT in einem separaten Fenster und ermöglicht so eine neue Art der Projektzusammenarbeit durch Entwicklung und Verfeinerung von Ideen, wie OpenAI betont.Mit Canvas könne ChatGPT den Kontext dessen, was man erreichen wolle, besser verstehen, merkt OpenAI an. So lassen sich bestimmte Abschnitte markieren, um genau zu spezifizieren, worauf sich ChatGPT konzentrieren soll. ChatGPT gibt dann analog zu einem Textredaktor oder Code-Reviewer Inline-Feedback und Vorschläge für das gesamte Projekt.Canvas arbeitet auf Basis von ChatGPT 4o und lässt sich in der aktuell laufenden Betaphase manuell über die Modellauswahl auswählen. Die Beta steht für ChatGPT-Plus- und ChatGPT-Team-User weltweit zur Verfügung, demnächst folgen Nutzer der Enterprise- und Edu-Versionen. Sobald Canvas der Betaphase entwachsen ist, will OpenAI es auch für ChatGPT Free freigeben. (ubi)