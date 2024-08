OpenAI senkt Preise für GPT-4o und lanciert Structured Outputs

Vonseiten OpenAI gibt es gleich zwei wichtige Neuerungen betreffend die GPT-Modelle: Zum einen hat OpenAI recht stark am Pricing für GPT-4o geschraubt, zweitens gibt es eine mit Structured Outputs eine neue Funktion, über die sich besonders Entwickler freuen dürften.Die Preise für GPT-4o wurden recht stark gesenkt. Die Kosten für eine Million Inputs belaufen sich mit dem Modell GPT-4o-2024-08-06 noch auf 2.50 US-Dollar. Für GPT-4o wurden bisher noch 5 Dollar fällig, womit sich der Preis halbiert hat. Die Kosten für eine Million Output Tokens wurden derweil um 33 Prozent gesenkt und betragen mit dem aktuellen Modell noch 10 statt 15 Dollar. Es ist zu vermuten, dass das eine offene Kampfansage an Google ist: Bei Gemini 1.5 Pro liegen die Kosten für die Million Input und Output Tokens bei 3.50 respektive 10.50 Dollar.

Mit den neuen Structured Outputs liefert OpenAI den Entwicklern, die mit der OpenAI API arbeiten, derweil ein neues nützliches Werkzeug in die Hand. Bisher hätten sich die Antworten der Modelle nicht in definierten strukturierten Mustern ausgeben lassen, was sich dank Structured Outputs nun ändern soll.Structured Outputs löse das Problem der unstrukturierten Ergebnisse der KI, "indem OpenAI-Modelle an die von den Entwicklern bereitgestellten Schemata angepasst werden und indem unsere Modelle so trainiert werden, dass sie komplizierte Schemata besser verstehen", wie OpenAI ausführt. Weiterführende Informationen zu Structured Outputs, Code-Beispiele und Anleitungen finden sich an dieser Stelle. (win)