Google spendiert kostenlosem Gemini-Angebot Upgrade auf 1.5 Flash

Google hat die kostenloste Basisversion des KI-Chatbots Gemini um das aktuelle Modell Gemini 1.5 Flash erweitert. Auf dieser technischen Grundlage verspricht der Anbieter Nutzerinnen und Nutzern schnellere Antworten auf ihre Anfragen. Zusätzlich zu diesem Upgrade hat Google das Kontextfenster des kostenfreien Dienstes von 8000 auf 32'000 Tokens erweitert.Bereits Anfang des Jahres hatte Google auf ausgewählten Android-Geräten die Möglichkeit lanciert, direkt in Google Messages mit Gemini zu chatten. Diese Funktion steht nun auch in der Schweiz und weiteren europäischen Ländern zur Verfügung. Zudem haben Nutzer bei englischsprachigen Anfragen die Möglichkeit, auf zusätzliche Informationen ausserhalb von Gemini zuzugreifen. Am Ende eines Absatzes verweist der Dienst auf entsprechende Websites zum jeweiligen Thema.Last but not least gibt Google kommende Woche den Zugang zu Gemini für Teenager weltweit in über 40 Sprachen frei. Jugendliche, die das fürs jeweilige Land geltende Mindestalter für die Verwaltung ihres eigenen Google-Kontos erreicht haben (in der Schweiz ab 13 Jahren), können fortan auf Gemini zugreifen. Für diesen Zweck hat Google laut eigenen Angaben zusätzliche Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen getroffen und einen Leitfaden zur KI-Kompetenz integriert, der Jugendliche den verantwortungsvollen mit KI näherbringen soll. (sta)