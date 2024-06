Doppelte Performance bei Google Sheets

Google hat die Geschwindigkeit bei komplexen Berechnungen in seiner Tabellenkalkulation verdoppelt, wie der Online-Gigant in einem Blogpost vermeldet . Allerdings profitiert nur vom Performance-Boost, wer Sheets mit den Browsern Edge oder Chrome nutzt. Um diese verbesserte Leistung zu erreichen, arbeitete das Google Sheets-Team mit dem Chrome-Browser-Team zusammen. Die Berechnungen in Google Sheets werden jetzt von einer neuen Webtechnologie namens WasmGC (WebAssembly Garbage Collection), welche eine schnellere Codeausführung ermöglicht, durchgeführt. Nebst der Berechnungszeit hat Google ausserdem die Ladezeit beim Start von Sheets verkürzt, Copy-Paste-Vorgänge beschleunigt sowie die Filterleistung verbessert.Ferner ist neu Gemini for Workplace über das Sidepanel in Sheets ab sofort verfügbar. Die KI kann etwa genutzt werden, um Zusammenfassungen zu generieren oder Datenbestände zu analysieren. Nebst der KI hat Google ausserdem mehr Vorlagen vorbereitet, damit User bei mehreren Szenarien nicht beim sprichwörtlichen weissen Blatt Papier beginnen müssen. Zu guter Letzt sind nun benutzerdefinierte Benachrichtigungseinstellungen möglich, die das kollaborative Arbeiten vereinfachen. Wenn beispielsweise eine Tabelle als "komplett" markiert wird, erhält die Person, welche auf diese angewiesen ist, eine Benachrichtigung. (dok)