Google verpasst Docs, Sheets und Co. neuen Look

(Quelle: Google)

24. Februar 2023 - Google hat angekündigt, dass die Workspace Apps Docs, Sheets, Slides und Drive in den kommenden Wochen ein neues Design erhalten. Daneben werden auch neue Funktionen eingeführt.

Google hat ein überarbeitetes User Interface für seine Workspace-Anwendungen Docs, Sheets, Slides und Drive angekündigt. Das künftige Aussehen, das in den kommenden Wochen eingeführt werden soll, orientiert sich dabei an Googles sogenanntem Material Design 3 Designsystem. Eine Vorstellung davon, wie die Anwendungen mit dem aufgefrischten Look ausschauen könnten, gibt die aktuelle Version von Gmail, die im vergangenen November endgültig eingeführt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Mit dem neuen Design soll nicht nur die Optik angepasst werden, Google verspricht auch eine vereinfachte und schnellere Navigation.Nebst dem neuen Look sollen die Workspace Apps auch funktional erweitert werden. Dabei ist die Rede von smarten Funktionen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und variablen Textfeldern für vereinfachte Workflows, aber auch von neuen Features, welche die Zusammenarbeit verbessern sollen. Einen Überblick über die kommenden Funktionen, die ebenfalls in den nächsten Wochen eingeführt werden, liefert Google an dieser Stelle . (mw)