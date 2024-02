Gemini in zwei Modellen für Google Workspace verfügbar

Ein Leak hat es bereits angekündigt ("Swiss IT Magazine" berichtete ), inzwischen ist es offiziell: Gemini wird seitens Google auch in Workspace integriert, um den Workflow zu verbessern. Google bündelt die KI-Funktionen, die bislang unter Duet AI firmierten und nennt sie nun Gemini for Workspace. Das Unternehmen beschreibt die Software dabei als "kollaboratives Teammitglied basierend auf generativer KI". Gemini soll Nutzer sowohl bei der Ideenfindung als auch bei der Umsetzung ebendieser unterstützen.Google ruft dazu zwei neue Abomodelle für Gemini ins Leben. Gemini for Business richtet sich an KMU sowie an Unternehmen, welche gerade erst mit der Implementierung generativer KI beginnen. Dieses Modell kostet 20 Dollar pro Monat und Anwender. Gemini for Enterprise ist für Grossanwender gedacht und Google verspricht in diesem Paket uneingeschränkten Zugang zu Gemini selbst bei einer Vielzahl an Anfragen. Dieses Modell kostet 30 Dollar pro Monat und Anwender. Beide Lösungen sind sowohl für bestehende Kunden als auch für Neukunden erhältlich.Darüber hinaus hat Google Gemma vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte und offene KI, die sich zur Weiterentwicklung als spezifizierte KI in Vertex AI eignet. Gemma richtet sich somit an Entwickler, welche auf Basis von Gemma KI-Funktionen für einen ganz spezifischen Use-Case entwickeln. Die Nutzung von Gemma ist kostenlos. (dok)