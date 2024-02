Google präsentiert dramatisch verbessertes KI-Modell Gemini 1.5

Nachdem Google gerade erst mit Gemini 1.0 Ultra ein stark verbessertes KI-Modell vorgestellt hat, folgt jetzt bereits der nächste Schritt. Wie CEO Sundar Pichai via Blog Post ankündigt , kann mit Gemini 1.5 bereits das Modell der nächsten Generation vorgestellt werden, das in verschiedener Hinsicht dramatische Verbesserungen bringen soll.Gemini 1.5 wird wie der Vorgänger in drei verschiedenen Versionen erscheinen. Das erste jetzt verfügbare Modell trägt die Bezeichnung Gemini 1.5 Pro und soll leistungsmässig dem bisherigen Top-Modell Gemini 1.0 Ultra entsprechen, aber weniger Rechenleistung benötigen. Laut Google konnte bei Gemini 1.5 Pro auch ein Durchbruch beim Verstehen langer Kontexte gelungen sein, so soll das Modell bis zu eine Million Tokens aufs Mal verarbeiten können. Unter Tokens werden Bestandteile von Texten oder multimedialen Inhalten verstanden. Die Menge entspricht einer Stunde Video, 11 Stunden Audio, 30'000 Code-Zeilen oder 700'000 Wörtern.