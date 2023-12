Google präsentiert GPT-4-Konkurrenten Gemini

Google will sich im KI-Bereich offensichtlich nicht von OpenAI und Microsoft abhängen lassen: Mit Gemini hat der Internetkonzern jetzt sein bisher leistungsfähigstes KI-Modell vorgestellt. Gemini wurde laut Demis Hassabis, CEO and Co-Founder von Google Deepmind, "von Grund auf multimodal konzipiert, es kann daher verschiedene Arten von Informationen, darunter Text, Code, Audio, Bild und Video, verstehen und nahtlos miteinander kombinieren".Gemini wird in drei Versionen verfügbar sein. Gemini Pro ist die mittlere und am breitesten ausgerichtete der drei Optionen. Gemini Ultra stellt hingegen das performanteste Modell für hochkomplexe Aufgaben dar, währenden Gemini Nano für den On-Device-Einsatz beispielsweise auf Smartphones angedacht ist. Gemini Pro kommt bereits ab sofort im Rahmen von Bard zum Einsatz, während Gemini Nano erstmals auf dem Pixel 8 Pro verfügbar sein wird. Gemini Ultra soll Anfang des kommenden Jahres folgen. Entwickler und Unternehmenskunden haben zudem ab dem 13. Dezember über die Gemini-API in Google AI Studio oder Google Cloud Vertex AI Zugriff auf das Modell, um eigene, darauf aufbauende Apps zu entwickeln.