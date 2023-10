Brack.ch setzt bei Produktberatung auf KI

Bei Brack.ch gibt es neu eine Chat-Beratung auf Basis künstlicher Intelligenz, wie das Unternehmen mitteilt. Allerdings steht dieses Feature, das als erste Anlaufstelle bei Sortimentsfragen zum Einsatz kommen soll und sich aktuell in der Beta-Testphase befindet, vorerst nur für ausgewählte Mitglieder des Bonusprogramms Brack.ch Plus zur Verfügung. Gegen Ende Jahr werde die KI-Produktberatung, vorerst allerdings nur in deutscher Sprache, dann sukzessive für alle zugänglich gemacht. Zum Thema Datenschutz erklärt Brack.ch , dass die Eingaben von Open AI verarbeitet, aber nicht als Trainingsdaten weiterverwendet werden. Zudem werden die Gespräche mit dem Chatbot nicht im Kundenprofil gespeichert, sodass die künstliche Intelligenz keinen Zugriff auf frühere Gespräche mit derselben Person hat."Bei Brack.ch prüfen wir laufend, wie wir das Einkaufserlebnis unserer Kunden und Kundinnen verbessern können. Die KI-Produktberatung, die ab sofort online ist, bietet auf konkrete Fragen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr passende Empfehlungen aus den über 250'000 Produkten im Sortiment von Brack.ch", erklärt Simon Thoma, Marketingleiter von Brack.ch. Dabei kann der Chatbot seine Tipps durch Rückfragen immer weiter präzisieren und individualisieren und dient als Ergänzung zum persönlichen Kundendienst, der weiter unverändert bestehen bleibt. (abr)