Brack.ch unterstützt neu Zwei-Faktor-Authentifizierung

(Quelle: Brack.ch/SITM)

23. Juni 2023 - Brack.ch will das Online-Shopping sicherer machen und führt die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Für die Bereitstellung der 2FA-App arbeitet Brack.ch mit Nevis Security zusammen.

Der Schweizer Online-Händler Brack.ch will das Online-Shopping sicherer gestalten und unterstützt per sofort die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Das Verfahren ist vom Online-Banking oder auch von anderen Online-Diensten mittlerweile hinlänglich bekannt: Nach der Eingabe eines Online-Passworts wird der Zugriff zusätzlich via Smartphone oder Tablet bestätigt.Wer 2FA bei Brack.ch nutzen möchte, muss die Sicherheitsfunktion in den Benutzereinstellungen freischalten. Sodann lädt man eine Android- oder iOS-App auf das Mobilgerät, die mit dem Brack.ch-Benutzerkonto verknüpft wird.Für die Bereitstellung der App hat Brack.ch mit Nevis Security zusammengearbeitet. Das international tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich sichert nach eigenen Angaben hierzulande über 80 Prozent aller E-Banking-Transaktionen ab. (rd)