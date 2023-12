Ein Jahr KI-Chatbots: Neues für Bing und Copilot

Etwas über ein Jahr ist es her, dass ChatGPT von OpenAI auf den Markt geworfen wurde (November 2022) – und diesen im Laufschritt eroberte. Seither verstreicht kaum eine Woche ohne Ankündigung eines neuen KI-Produkts oder -Features. Mittendrin natürlich auch Microsoft – als Grossinvestor bei OpenAI und mit eigenen Produkten in Form von Bing und den zahlreichen Copilots. Nun hat Microsoft angekündigt, was KI-technisch in den nächsten Monaten aus Redmond zu erwarten ist.Allen voran: Der Einsatz des aktuellsten KI-Models von OpenAI – GPT-4 Turbo. Dieses soll laut Microsoft bald schon den Copilots zugrunde liegen, was die Ausführung von komplexeren und längeren Tasks ermöglichen soll. Das Testing mit ausgewählten Nutzern soll schon in den nächsten Wochen beginnen. Dank GPT-4 soll weiter bald Deep Search verfügbar gemacht werden – was laut Microsoft "optimierte Suchergebnisse für komplexe Themen" ermöglichen soll. Auch bekommt der Bildgenerator Dall-E ein neues Modell in Version 3. Dieses wurde bereits in Bing und Copilot integriert.