Copilot für Windows 10 als optionales Update veröffentlicht

Microsoft will den KI-Assistenten Copilot auch auf den zahllosen Windows-10-Systemen installiert haben. Nachdem der Konzern vorletzte Woche bereits eine entsprechende Windows-10-Preview für die Teilnehmer des Insider-Programms veröffentlicht hat, soll nun auch Otto Normal-User in den Genuss der künstlichen Intelligenz kommen.So stellt Microsoft mit dem Aktualisierungspaket KB5032278 allen interessierten Usern eine Preview zur Verfügung, mit der Windows auf die Version 19045.3758 aktualisiert wird. Das Update findet sich Bereich Optionale Updates und muss manuell angestossen werden. Damit installiert werden mitunter die Copilot-Funktionalität sowie ein Button in der Taskbar für den schnellen Zugriff. Daneben enthält das Paket diverse weitere kleinere Neuerungen und Verbesserungen, jedoch keine sicherheitsrelevanten Patches.Microsoft stellt das optionale Update KB5032278 auf Windows-10-Home- und Windows-10-Pro-Systemen zur Verfügung, nicht aber auf verwalteten Business-Rechnern. Ausserdem heisst es, der Rollout soll zuerst für eine kleine Anzahl von Usern erfolgen und erst mit der Zeit weiteren Kreisen bereitgestellt werden. (rd)