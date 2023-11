Windows 10 Preview mit Copilot jetzt verfügbar

Microsoft hat eine Preview-Version von Windows 10, welche Copilot beinhaltet, zum Testen freigegeben, wie das Tech-Unternehmen schreibt . Dies hatte Microsoft bereits im Vorfeld angekündigt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nutzer von Windows 10 Home oder Pro, die sich im Release Preview-Kanal befinden, können Copilot somit bereits jetzt testen. Grundsätzlich funktioniert Copilot unter Windows 10 gleich wie unter Windows 11, wird also ebenfalls über einen Button an der Taskleiste aufgerufen. Einzig Features, welche an die technischen Möglichkeiten des neueren Windows 11 Betriebssystem gekoppelt sind, werden in Windows 10 logischerweise nicht funktionieren. Da es sich bei Copilot nicht mehr um ein neues Feature im Sinne einer Neuentwicklung handelt, dürfte es nicht lange dauern, bis Windows 10 mit Copilot für alle User ausgerollt wird.Microsoft hat sich zu diesem Schritt entschieden, weil Windows 10 nach wie vor extrem populär ist und auch einen viel höheren Marktanteil als sein Nachfolger hält. Jedoch betont Microsoft , dass die Integration von Copilot die einzige Neuerung ist und Windows 10 auch künftig keine weiteren neuen Funktionen erhalten wird. Ausserdem hat Aaron Woodman, Vice President of Windows Marketing, bekräftigt, dass das vorgesehene Ende des Supports von Windows 10 unverändert der 14. Oktober 2025 bleibt, dies ungeachtet der neuen Unterstützung von Copilot. (dok)