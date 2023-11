Microsofts Ignite-Konferenz ganz im Zeichen von Copilot

Microsoft hat die diesjährige Ausgabe der Hauskonferenz Ignite einmal mehr zum Anlass genommen, um auf die Neuerungen der kommenden Monate aufmerksam zu machen. Wie kaum anders zu erwarten, nimmt das Thema Künstliche Intelligenz heuer einen besonders grossen Stellenwert ein und war auch das zentrale Thema in CEO Satya Nadellas Keynote.Microsofts KI-Assistent Copilot dominiert bereits seit Monaten die Ankündigungen des Softwarekonzerns, doch laut Nadella war dies erst der Anfang und er spricht vom kommenden Copilot-Zeitalter. Die Ankündigungen betreffend Copilot waren denn auch vielfältiger Natur. So plant Microsoft den Bau eigener KI-Prozessoren ("Swiss IT Magazine" berichtete) und hat auch eine Copilot-Entwicklungsplattform namens Copilot Studio angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Low-Code-Tool, mit dem sich der KI-Assistent einerseits anpassen lässt, das andererseits aber auch die Erstellung gänzlich neuer Copilot-Anwendungen ermöglicht. Der neue Service soll Zugriff auf Daten aus CRM-, ERP- und anderen Business-Systemen ermöglichen. Dazu integriert sich Copilot Studio mit Azure AI Studio sowie anderen Azure-Diensten und bietet Zugriff auf erweiterte Funktionen wie Entity-Extraktion, Sentiment-Analysten oder Spracherkennung. Enthalten sind auch ein Promt-Builder zur Erstellung benutzerdefinierter Promts oder ein Plugin-Builder für die Erstellung und Verwaltung von Erweiterungen.