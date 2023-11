Copilot für Microsoft Shopping wird ausgerollt

Schon im September verkündete Microsoft , dass man die eigene Bing-KI nun auch als Shopping-Assistenz in Microsoft Shopping einsetzen will ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun – wohl kaum zufällig direkt zum Start in die Weihnachtsgeschenke-Saison – wird das Feature flächendeckend ausgerollt und mit Zusatzfunktionen versehen. Eine Version für den Browser auf PCs ist bereits verfügbar und via https://bing.com/shop/ai erreichbar. Eine Mobile-Version soll alsbald folgen. Natürlich lässt es sich Microsoft auch hier nicht nehmen, Edge als besten Browser der Welt zu bewerben und die Nutzung der Shopping-KI dort zu empfehlen. Unsere Suche nach einem Schlafsack hat aber auch in Brave reibungslos funktioniert (siehe Bilderstrecke).