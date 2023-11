Copilot kommt auch auf Windows 10

Microsoft wird den KI-Assistenten Copilot in einem kommenden Update auch für Windows 10 einführen. Der genaue Zeitpunkt ist allerdings noch ausstehend. Die Funktionalität soll jener in Windows 11 in nichts nachstehen und der Zugriff soll ebenfalls über die Taskleiste möglich sein. Dies schreibt "Windowscentral" und beruft sich dabei auf interne Quellen. Grund für diese Entscheidung ist der nach wie vor dominierende Marktanteil von Windows 10: Rund 400 Millionen aktive Windows 11 Installationen stehen etwa einer Milliarde Windows 10 Rechner gegenüber ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Höhere Nutzerzahlen für Copilot werden es Microsoft einfacher machen, Plugin-Entwickler für Copilot anstelle für einen konkurrierenden Service zu gewinnen, wie "Windowscentral" weiter ausführt. Microsoft ist ganz offenbar daran interessiert, die KI einer möglichst grossen Anzahl Usern zugänglich zu machen. Angesichts dieses Umstandes überlegt sich Microsoft derzeit angeblich noch, ob das derzeit angepeilte Support-Ende von Windows 10, welches für Oktober 2025 angesetzt ist, nach hinten verlängert werden soll. (dok)