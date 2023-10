Fass ohne Boden: Big Tech macht mit KI rückwärts

Seit vor knapp einem Jahr generative KI Einzug in den Mainstream gehalten hat und in die Hände einer breiten Nutzerschaft gelangt ist, wächst der Hype ungebremst weiter. Scheinbar jedes grössere Tech-Unternehmen, das etwas auf sich hält, hat eine KI-Lösung, -Plattform oder -Hardware im Angebot. Was gegen aussen nach einer Goldgrube aussieht, soll derzeit aber noch alles andere als lukrativ sein, wie einem Bericht des "Wall Street Journal" zu entnehmen ist. Zum einen sollen die Kunden mit den beachtlichen Kosten für die Nutzung gewisser KI-Dienste nicht zufrieden sein. Zum anderen sollen die Einnahmen, welche Big Tech mit seinen Lösungen derzeit einspielt, die Kosten der notwendigen Infrastruktur nicht decken können. Beispielhaft wird Microsoft angeführt: Rund 1,5 Millionen Entwickler nutzen Copilot zum Coden und bezahlen jeweils 10 US-Dollar pro Monat. Durchschnittlich verliere das Unternehmen aber mehr als 20 Dollar monatlich pro Nutzer. Einzelne würden gar monatliche Kosten von bis zu 80 Dollar verursachen. Die Informationen basieren auf Aussagen von anonymen Insidern. Weder Microsoft noch Github äusserten sich zur Sache.