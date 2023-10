Microsoft stellt eigenen KI-Prozessor bald vor

Microsoft steht laut einem Bericht von "The Information" (Paywall) vor der Präsentation eines eigenentwickelten auf generative KI optimierten Prozessors. Die Vorstellung des Chips ist demnach an der Entwicklerkonferenz Ignite 2023 zu erwarten, die vom 14. bis 17. November in Seattle über die Bühne geht.Aktuell nutzt Microsoft für seine KI-Dienste wie Bing Chat, Bing Image Creator und die diversen Copiloten die H100-GPUs von Nvidia. Offenbar will Microsoft nun mit einem selbst entwickelten Generative-AI-Prozessor die Abhängigkeit von Nvidia reduzieren. Der neue Chip wird unter dem Codenamen Athena entwickelt, laut dem "The Information"-Beitrag schon seit 2019 von einem Team mit rund 300 Mitgliedern. Im Mai 2023 berichtete "Bloomberg" zudem (Paywall), Microsoft sei eine Partnerschaft mit dem Nvidia-Erzrivalen AMD eingegangen, um "Athena" gemeinsam weiterzuentwickeln. (ubi)