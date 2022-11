Microsoft und Nvidia bauen KI-Supercomputer

(Quelle: Nvidia)

18. November 2022 - Im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit wollen Microsoft und Nvidia die Azure-Plattform mit der Rechenpower von Nvidias Grafikprozessoren kombinieren, um einen der leistungsfähigsten KI-Supercomputer zu kreieren.

Softwareriese Microsoft und Grafikchip-Hersteller haben sich zusammengetan, um gemeinsam einen KI-basierte Supercomputer zu bauen. Wie es in einer Mitteilung heisst, soll im Rahmen der mehrjährigen Kooperation einer der weltweit leistungsfähigsten KI-Supercomputer kreiert werden, der die Supercomputing-Infrastruktur von Microsoft Azure mit Nvidias GPUs kombiniert. Auf Azure-Seite kommen dabei skalierbare Virtual Machines der ND- und NC-Serie zum Einsatz, die für KI-Trainings optimiert wurden. Nvidia liefert seinerseits neben dem hauseigenen AI Stack zehntausende Grafikprozessoren der Typen A100 und H100. Ebenfalls zum Einsatz kommen Nvidias Netzwerktechnologie Quantum-2 400 GB/s Infiniband sowie die Nvidia AI Enterprise Software Suite.Das System soll es Kunden ermöglichen, tausende GPUs in einem einzigen Cluster einzusetzen, um auch komplexeste Sprachmodelle zu trainieren oder Empfehlungssysteme zu erstellen. Auch sollen damit Forschungen und weitere Entwicklungen im Bereich Generative KI ermöglicht werden, bei der aus vorhandenen Daten neue Inhalte erstellt werden. Eine Roadmap für das Vorhaben haben die beiden Unternehmen nicht bekanntgegeben.Wenn es um die KI-Entwicklung geht, setzt Nvidia allerdings nicht auf Microsoft allein. Genau vor einem Monat informierten auch Oracle und Nvidia über eine mehrjährige Zusammenarbeit, um Nvidias GPUs und AI Stack in die Oracle Cloud Infrastructure einzubinden. (rd)