Preview-Version von Copilot für Windows 10 angekündigt

Vor gut zwei Wochen wurde bekannt, dass Microsoft den KI-Assistenten Copilot auch in Windows 10 implementieren will ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie jetzt "Bleeping Computer" meldet , will Microsoft das Vorhaben schon bald in die Tat umsetzten und für die Teilnehmern des Insider-Programms eine entsprechende Preview-Version veröffentlichen. Copilot soll sodann für Systeme mit Windows 10 22H2 bereitgestellt werden, und zwar für Windows-Home- und nicht gemanagte Windows-Pro-Rechner. Um die Copilot-Preview einzuspielen, muss in den Update-Einstellungen der neue Schalter "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" aktiviert werden und das November-Non-Security-Preview-Update eingespielt sein.Im Zusammenhang mit der Copilot-Preview hat Microsoft auch klargestellt , dass es entgegen früheren Gerüchten keine Verlängerung der Windows-10-Support-Phase geben wird. Der Support von Windows 10 endet damit nach wie vor am 14. Oktober 2025. (rd)