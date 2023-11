Zu wenig Leistung für Bing-KI: Microsoft holt sich Hilfe bei Oracle

Die AI-getriebene Bing-Suche von Microsoft braucht offenbar mehr Leistung, als man in Redmond mit der eigenen Azure-Cloud selbst stemmen kann. Entsprechend wurde daher nun eine neue Partnerschaft mit einer in gewissen Bereichen konkurrierenden Cloud-Plattform – nämlich der von Oracle – bekanntgegeben. Dank der Infrastruktur von Oracle soll die Bing-KI dynamisch und den Bedürfnissen der Nutzer entsprechend skaliert werden können. Warum diese Menge an Ressourcen bei Oracle offenbar verfügbar sind, wird derweil nicht erklärt.Die mehrjährige Zusammenarbeit soll das "explosive Wachstum von KI-Services unterstützen", wie es dort heisst. "Unsere Zusammenarbeit mit Oracle und die Nutzung der Oracle Cloud Infrastructure zusammen mit unserer Microsoft Azure AI-Infrastruktur wird den Zugang zu Kunden erweitern und die Geschwindigkeit vieler unserer Suchergebnisse verbessern", so etwa Divya Kumar, Global Head of Marketing for Search & AI bei Microsoft . (win)