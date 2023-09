Microsoft vertieft Cloud-Kooperation mit Oracle

(Quelle: Microsoft)

16. September 2023 - Microsoft und Oracle wollen enger zusammenspannen und haben mit Oracle Database@Azure ein neues Angebot lanciert, um Oracle Database Services in Azure zu integrieren.

Microsoft erweitert die Partnerschaft mit dem Datenbankspezialisten Oracle. Wie der Konzern via Blog-Posting informiert , steht mit Oracle Database@Azure ein neues Angebot zur Verfügung, um Oracle Database Services in Azure zu integrieren. Die beiden Konzerne wollen damit helfen, die Migration in die Cloud zu beschleunigen und es den 430'000 Oracle-Kunden ermöglichen, die Services der Microsoft-Cloud auf die geschäftskritischen Oracle-Datenbanken anzuwenden. Unter dem Strich sollen Kunden mehr Optionen erhalten, um Oracle-Datenbanken in die Cloud zu verschieben. Dazu sollen sie von einem Höchstmass an Leistung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit wie auch von der Einfachheit, Sicherheit und Latenz einer einzigen Betriebsumgebung innerhalb von Azure profitieren.Mit dem Schritt sei Azure "der einzige Cloud-Anbieter neben Oracle Cloud Infrastructure (OCI), der Oracle-Dienste wie Oracle Exadata Database Service oder Oracle Autonomous Database auf Oracle Cloud Infrastructure in Azure-Rechenzentren hostet", schreibt Microsoft Oracle will diese OCI-Services weltweit direkt in Microsofts Rechenzentren betreiben, vorerst in den Regionen Nordamerika und Europa. (rd)