Googles Chatbot Bard wird in Gemini umgetauft

Googles Chatbot Bard ist Geschichte. Wie der Konzern via Blog-Post bekanntgibt , heisst der Chatbot neu Gemini, also gleich wie das zugrundeliegende Sprachmodell Gemini Pro LLM. Gemini steht wie bis anhin als Webversion zur Verfügung und unterstützt da mittlerweile 40 Sprachen. Die alte Bard-URL führt bereits zur neuen Gemini-Site. Dazu hat Google eine dedizierte App für Android lanciert, während Gemini auf der iOS-Plattform in der Google App zur Verfügung gestellt wird.Weiter hat Google mit Gemini Advanced den Nachfolger vom kostenpflichtigen Angebot Google Advanced vorgestellt. Hier kommt mit Ultra 1.0 das grösste und gleichzeitig am weitesten fortgeschrittene Sprachmodell zum Einsatz. Gemini Advanced steht derzeit ausschliesslich in englischer Sprache zur Verfügung. Laut google soll das Ultra-1.0—Modell bei komplexen Aufgaben wie Codierung, logischem Denken, oder Befolgen von Anweisungen weitaus leistungsfähiger sein.Gemini Advanced ist Teil des Abos Google One AI Premium und kostet 20 Dollar pro Monat, wobei man das Angebot im Rahmen einer zweimonatigen kostenfreien Trial-Phase ausprobieren kann. AI-Premium-Abonnenten kommen ausserdem in den Genuss von 2 TB Online-Speicherplatz und werden darüber hinaus bald in der Lage sein, Gemini auch in Gmail, sowie Docs, Slides oder Sheets zu nutzen. (rd)