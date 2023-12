Google lanciert Gemini Pro für Unternehmen und Entwickler

Google erklärt jedoch, dass die ein- und ausgegebenen Daten bei der kostenlosen Version für das Training der KI verwendet werden. Die kommende, kostenpflichtige Version wird dies nicht so handhaben. Obwohl das Erscheinungsdatum bisher nicht kommuniziert wurde, hat Google Cloud die Preise bereits publiziert. Der Input in die KI kostet 0,00025 Dollar pro Tausend Zeichen (= 1 Dollar pro 4 Millionen Zeichen) oder 0,0025 Dollar pro Bild (= 1 Dollar pro 400 Bilder). Der Output von Gemini Pro wiederum kostet 0,0005 Dollar pro Tausend Zeichen (= 1 Dollar pro 20 Millionen Zeichen).



Google hat bekanntgegeben , dass Firmen und Entwickler ab sofort auf das neue KI-Modell Gemini Pro zugreifen können. Ab heute ist die Gemini Pro API für Entwickler über das kostenlose Entwickler-Tool AI Studio verfügbar. Gemini Pro steht für Business-Kunden aber auch über die Vertex KI-Plattform von Google Cloud bereit. Unternehmen können es ab sofort für die Erstellung von eigenen Anwendungen nutzen. Die dazu notwendige API von Gemini Pro kann bis auf Weiteres kostenlos eingesetzt werden – allerdings sind maximal 60 Abfragen pro Minute möglich. Zeitnah wird Google eine kostenpflichtige Version veröffentlichen, die in puncto Abfragen weniger restriktiv ist.Google erklärt jedoch, dass die ein- und ausgegebenen Daten bei der kostenlosen Version für das Training der KI verwendet werden. Die kommende, kostenpflichtige Version wird dies nicht so handhaben. Obwohl das Erscheinungsdatum bisher nicht kommuniziert wurde, hat Google Cloud die Preise bereits publiziert. Der Input in die KI kostet 0,00025 Dollar pro Tausend Zeichen (= 1 Dollar pro 4 Millionen Zeichen) oder 0,0025 Dollar pro Bild (= 1 Dollar pro 400 Bilder). Der Output von Gemini Pro wiederum kostet 0,0005 Dollar pro Tausend Zeichen (= 1 Dollar pro 20 Millionen Zeichen).

Neben Gemini Pro bietet Google weitere Modelle für Vertex an, darunter Imagen 2, ein KI-Bilderzeugungsmodell. Imagen 2 ist in der Lage, Bilder und Logos zu erstellen und Text in mehreren Sprachen wiederzugeben. Ausserdem wurde Vertex AI um MedLM erweitert, ein Paket an Basismodellen, die speziell auf die Gesundheitsbranche abgestimmt sind. MedLM ist jedoch nur in den USA erhältlich.



Google plant, Gemini Pro in den kommenden Wochen auf der Grundlage des Nutzerfeedbacks weiter zu verfeinern. Gemini Nano ist bereits auf dem Pixel 8 Smartphone verfügbar und Gemini Ultra, die performanteste Stufe der KI, befindet sich bei ausgesuchten Kunden in einem Preview-Stadium, bevor sie offiziell lanciert wird. (dok)