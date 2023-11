Google Bard analysiert ganze Youtube-Videos

Erst kürzlich erlangte Bard die Fähigkeit, Youtube-Kommentare zu sortieren sowie Videos zusammenzufassen. Mit dem jüngsten Update gemäss Changelog geht Bard nun weiter. Die KI ist neu in der Lage, gezielt nach Informationen in einem Video zu suchen und zwar ohne dass dafür der Play-Button gedrückt werden muss. Wer beispielsweise auf der Suche nach einer Lösung von einem technischen Problem ist und dabei auf ein Youtube-Video stösst, kann Bard damit beauftragen, im Video die entsprechende Lösung zu suchen.Gemäss Google kommt das Update auf expliziten User-Wunsch hin, da eine stärkere Interaktion mit den Youtube-Videos gewünscht worden sei. Die einzige Voraussetzung für die Nutzung des neuen Features ist, dass die Youtube-Extension bei Bard aktiviert ist. Wie bei allen neuen Funktionen des Chatbots befindet sich auch diese noch im Experimentier-Stadium. Es kann also durchaus sein, dass Bard eine falsche Information aus dem Video pflückt. (dok)