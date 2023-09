Google Bard interagiert neu mit Gmail & Co.

(Quelle: Google)

19. September 2023 - Google hat Bard überarbeitet. Das KI-Tool interagiert somit neu mit Gmail, Docs, Drive, Maps und Co. und prüft seine Antworten auf Richtigkeit.

Google hat seinen ChatGPT-Konkurrenten Bard überarbeitet und das zugrundeliegende Sprachmodell PaLM 2 aktualisiert. Damit bietet man nun das bisher leistungsfähigste Modell des KI-Tools, wie es in einem Blogbeitrag heisst. Zudem werden die bestehenden englischsprachigen Funktionen auf 40 neue Sprachen – darunter auch Deutsch – und Länder ausgeweitet. Dazu gehören etwa die Möglichkeit, Bilder mit Google Lens hochzuladen, Antworten mit passenden Bildern zu erhalten und die Antworten von Bard hinsichtlich Länge und Stil anzupassen.Zusätzlich lässt sich Bard jetzt auf Englisch in Google-Apps und -Diensten integrieren. Dies bedeutet, dass das KI-Tool Informationen aus Gmail, Docs, Drive, Maps, Youtube, Google Flüge und Hotels findet, auch wenn sie sich über verschiedene Dienste und Apps verweilen. Wer etwa eine Gruppenreise plant, für den sucht Bard die passenden Termine für alle Reiseteilnehmer aus Gmail heraus, ruft Flug- und Hotelinformationen in Echtzeit ab, liefert eine Wegbeschreibung zum Flughafen und zeigt Videos mit Vorschlägen für Aktivitäten am Zielort an, wie Google in einem Beispiel ausführt. Zum Thema Datenschutz hierbei heisst es im Blogbeitrag, dass – sofern man sich für die Workspace-Erweiterungen entscheidet – die Inhalte aus Gmail, Docs und Drive nicht von menschlichen Prüfern gesehen werden. Ebenso sollen sie nicht genutzt werden, um Werbung anzuzeigen oder um Bard zu trainieren.