I/O: Google weitet KI-Spektrum aus

(Quelle: Google)

11. Mai 2023 - Google hat gezeigt, wohin die Reise mit der hauseigenen KI Bard gehen soll. Zudem wird auch die klassische Google Suche vielseitiger.

Im Rahmen der I/O Entwicklerkonferenz hat Google neue KI-Anwendungsfälle und Entwicklungsschritte präsentiert. Bard, der KI-basierte Chatbot, ist ab sofort in 180 Ländern in den Sprachen Englisch, japanisch und koreanisch verfügbar. 40 weitere Sprachen werden demnächst folgen. Bislang war Bard ausschliesslich in den USA und England verfügbar. Ausserdem wird Bard nicht nur grossflächig ausgerollt, auch die Interaktionsmöglichkeiten mit dem Chatbot werden in naher Zukunft ausgeweitet.So wird Bard in Bälde nicht nur in Form von Text, sondern auch mit Bildern antworten. So werden die Antworten besser verständlich und noch schneller aufgenommen. Umgekehrt wird es auch möglich, mit Bildern in der Frage- oder Aufgabenstellung an Bard zu arbeiten. Damit das möglich wird, integriert Google das Tool Lens in Bard. Die KI wird somit ermächtigt, Bilder zu analysieren oder Texte dazu zu generieren.