Google bringt Bard als Widget auf Pixel-Geräte

8. Mai 2023 - Im Code eines App-Updates im Play Store wurden Hinweise auf eine direktere Inegration von Googles KI-Chat Bard in Android gefunden – womöglich aber nur für Pixel-Smartphones.

Google hat im Wettstreit mit OpenAI (ChatGPT) und Microsoft (Bing Chat) einen eigenen KI-Chatbot namens Bard lanciert, der übrigens in der Schweiz noch nicht verfügbar ist. Damit sich Bard auf den hauseigenen Pixel-Smartphones ohne Umweg über einen Web-Browser nutzen lässt, arbeitet Google gemäss einem Bericht von "9to5Google" an einem Bard-Widget für den Android-Homescreen, das allerdings nur auf den Pixel-Geräten verfügbar sein soll. "9to5Mac" hat Hinweise auf ein solches Widget im dekompilierten Code eines App-Updates im Play Store gefunden.

Aktuell lässt sich Bard auf den Pixel-Smartphones wie überall via Browser nutzen. Von der engen Integration wie beim Bing Chat und Microsoft Edge ist dies aber weit entfernt. Mit dem Bard-Widget wolle Google dies nun ändern und Bard auf seinen Pixel-Modellen einfacher nutzbar machen. Es sei jedoch nicht klar, ob und wann Google wirklich ein Bard-Widget ausliefern werde. Und dem untersuchten Code ist offenbar auch nicht zu entnehmen, ob Bard in die Search-App von Google integriert oder als eigenständige App veröffentlicht werde. Der Beitrag spekuliert weiter, dass die neue Funktionalität mehr bieten könnte als einen blossen Schnellzugriff auf eine neue Bard-Konversation, zum Beispiel in Form von Vorschlägen für Fragen (Prompts). (ubi)