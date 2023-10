Google lanciert Assistant with Bard

Google kombiniert die Fähigkeiten der bisherigen Mobile App Assistant mit denen des KI-Chatbots Bard in einer neuen App namens Assistant with Bard, die für Android und iOS erhältlich ist – zu Beginn kommen nur ausgewählte Tester in den Genuss, später alle Interessenten. Die neue App bezeichnet der Hersteller als persönlichen Assistenten, unterstützt durch generative KI: "Sie können mit ihm über Text, Sprache oder Bilder interagieren – und er kann sogar helfen, Aktionen für Sie durchzuführen."Assistant with Bard ist neben Bard mit weiteren Google-Diensten wie Gmail und Docs integriert. Auf Android-Geräten soll es zum Beispiel möglich sein, zu einem Foto automatisch einen passenden Beschreibungstext für einen Social-Media-Post zu erstellen. Die Privatsphäre bleibe dabei dank individueller Privacy-Einstellungsmöglichkeiten gewährt, merkt Google im Blogpost zu Assistant with Bard an und betont gleichzeitig, das Ganze sei nach wie vor ein frühes Experiment und werde deshalb zunächst in einer selektierten Gruppe von Testern geprüft, bevor die App in den nächsten Monaten für das Publikum freigegeben wird. (ubi)