Google Drive bekommt neue, KI-gestützte Startseite

Google Drive bekommt ein neues Gesicht in Form einer neuen Homepage-Ansicht. Auf der neuen Home-Seite soll es einfacher sein, die wichtigsten Dokumente schnell und einfach zu finden, so Google im Blogpost . Einmal mehr sind es KI-Features, die den Usern eine bessere Navigation ermöglichen sollen.So gibt es etwa neue, personalisierte Vorschläge für die wichtigsten Dateien und Ordner auf dem Cloud-Speicher, der mit Machine-Learning-Algorithmen arbeitet. Wie man das weitgehend auch schon ohne ML kennt, sollen dabei etwa unlängst geöffnete, bearbeitete oder geteilte Dateien ganz vorne angezeigt werden sowie Dateien, die an anstehende Termine im Kalender angeheftet sind. Weiter gibt’s eine neue Filter-Funktion für Drive. Dazu verpasst Google dem Online-Speicher auch ein Facelifting in Form eines moderneren Designs, basierend auf den Richtlinien nach Google Material Design 3 . Der neue Home-Bildschirm kann auf Wunsch des Users auch deaktiviert werden, worauf beim Öffnen von Google Drive wieder die bekannte My-Drive-Ansicht verfügbar ist.Das Rollout (Rapid Release) hat am 28. November begonnen, eine zweite Welle (Scheduled Release) startet am 11. Januar 2024. (win)