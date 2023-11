Mysteriöser Datenschwund auf Google Drive

Nutzer von Google Drive beschweren sich im Supportforum über möglichen Datenverlust. So beklagt User Yeonjoong , er habe nur noch auf Daten Zugriff, die vor Mai 2023 erstellt wurden. In der Verlaufsanzeige seiner Aktivitäten tauchen keinerlei Einträge auf, die auf eine Löschung der neueren Dateien und Ordner schliessen liessen. Auch die Ordnerstruktur entspreche derjenigen vom Mai.Der Google-Support antwortete zunächst, auch andere User hätten Vergleichbares gemeldet und das Problem werde vom Product Engineering untersucht. Einen Workaround kann Google aber nicht anbieten, ebenso wenig einen Zeitraum, der bis zur Lösung benötigt wird. Es wird zudem davon abgeraten, am Ordner root/data herumzubasteln, bevor das Problem beseitigt ist. Google hofft jedoch, noch diese Woche (also bis 1. Dezember 2023) eine Lösung präsentieren zu können. (ubi)