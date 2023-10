Neue Aktivitäten-Übersicht für Google Drive

Google hat die Verwaltung des Online-Speichers Google Drive mit einer neuen Aktivitäten-Übersicht erweitert. Wie der Internetriese via Blog Post informiert , zeigt die neue Aktivitätenübersicht etwa die Zugriffsberechtigungen oder die jüngsten Kommentare. Alle Funktionen werden über ein Navigationspanel auf der linken Seite zur Verfügung gestellt. So werden hier etwa Zugriffsanfragen von Dritten ebenso aufgeführt, wie eigene Anfragen, die noch nicht beantwortet wurden. Dazu finden sich Benachrichtigungen über Kommentare, sofern man diese abonniert hat, an einem Kommentar-Thread teilnimmt oder man in einem Kommentar erwähnt wird.Die neue Aktivitätenübersicht wird allen Workspace-Anwendern zur Verfügung gestellt. Der Rollout für Rapid Release Domains ist bereits im Gang und kann bis zu 15 Tage andauern. Im Fall der Scheduled Release Domains beginnt die Verteilung erst am 30. Oktober. (rd)