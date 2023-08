Google veröffentlicht KI-Assistent Duet AI für alle Workspace-Apps

(Quelle: Google)

30. August 2023 - Nach der Vorstellung im Mai startet nimmt Googles KI-Assistent Duet AI jetzt seine Arbeit in Workspace-Apps wie Gmail, Drive, Docs und Slides auf. Günstig sind die Leistungen des kleinen Helfers jedoch nicht.

Google hat offiziell die Veröffentlichung von Duet AI für Google Workspace bekanntgegeben. Somit steht der KI-Assistent in allen Workspace-Apps wie Gmail, Drive, Meet, Docs und Slides zur Verfügung. Duet AI übernimmt zahlreiche Aufgaben und kann beispielsweise Zusammenfassungen anfertigen oder Präsentationen, komplette Texte, Grafiken oder Bilder auf Basis relevanter Inhalte unter anderem in E-Mails oder auf Drive erstellen. Zudem macht der digitale Helfer in Meetings Notizen oder nimmt Videoclips auf.Allerdings sind die Leistungen von Duet AI nicht gerade günstig. Nach einer kostenlosen Testversion soll der KI-Assistent mit 30 Dollar pro Monat und Nutzer zu Buche schlagen. Damit kommt er auf ein ähnliches Preisniveau wie auch Microsofts Copilot