Satte Gehälter: Meta und Google bezahlen Entwickler im Big-Tech-Vergleich am besten

30. August 2023 - Über schlechte Bezahlung muss sich wohl kein Entwickler der Tech-Konzerne Amazon, Apple, Google, Meta und Microsoft beschweren. Und doch gibt es zwischen den Gehältern der fünf IT-Arbeitgeber bedeutende Unterschiede.

Meta und Google bezahlen ihre Entwickler im Big-Tech-Vergleich am besten. Mitarbeitende auf Entry-Level-Niveau erhalten laut einer anonymen Befragung der Plattform "Blind" im Durchschnitt 179'000 (Meta) beziehungsweise 184'000 Dollar (Google). Bei Amazon liegt das Durchschnittsgehalt mit 159'000 Dollar im Jahr hingegen deutlich niedriger. Schlusslichter bilden jedoch Apple und Microsoft mit 142'000 beziehungsweise 141'000 Dollar.Laut "Blind" fussen die veröffentlichten Vergleiche auf Informationen von Hunderttausenden von Datenpunkten zu Gehalt, Kapitalbeteiligung und Prämien für nahezu jede Funktion, jedes grössere Unternehmen und jede Branche der USA. Daher listet die Plattform nicht nur die Gehaltsspanne der fünf Digitalkonzerne, sondern auch andere Beschäftigungserkenntnisse. So habe man in Erfahrung bringen können, dass Beförderungen bei Amazon grundsätzlich länger dauern. Zudem sei die Gesamtvergütung bei Apple zwar weniger wettbewerbsfähig als bei anderen Unternehmen, aber "die Stellen und Gehaltsstufen sind einheitlich und fair". Google habe aber wiederum eine der ausgewogensten und konsistentesten Gehaltsspannen unter den grossen Tech-Unternehmen. "Das bedeutet, dass es selten vorkommt, dass jemand auf einer niedrigeren Stufe mehr Gehalt bekommt als jemand auf einer höheren Stufe."