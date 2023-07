Leak: Das zahlt Google seinen Angestellten

25. Juli 2023 - Eine Liste mit den Löhnen von 12'000 US-Angestellten bei Google zeigt die Investition auf, die Google in seine Workforce tätigt. Software Engineers kommen dabei auf bis zu 700'000 Dollar jährlich.

Google zahlt gut – allerspätestens nach der Geschichte des Zürcher Google-Praktikanten, der via Tiktok seinen 9000-Franken-Monatslohn leakte , dürfte dies hinreichend bekannt sein. Nun sind detailliertere Angaben zu den Löhnen aufgetaucht, die Google 2022 seinen Angestellten in den USA ausgehändigt hat. Rund 12'000 Personen finden sich auf der Liste, die "Business Insider" vorliegt . Und einmal mehr kann man festhalten, dass bei Google auch nach den massiven Kündigungswellen beim Mutterkonzern Alphabet offenbar nicht bei den Löhnen gespart wird.Die absoluten Top-Verdiener (hinter dem Management) im Konzern sind dem Leak zufolge Software Engineers, die bei Google bis zu 718'000 Dollar verdienen können. Dies trifft auf sogenannte Level-7-Angestellte zu, die meisten Software-Entwickler verdienen derweil zwischen 100'000 und 375'000 Dollar – was noch immer stattlich ist. Auf Platz zwei finden sich Engineering Managers im Software Engineering, welche bis zu 400'000 Dollar jährlich einstreichen. Auf den Plätzen 3 bis 5 liegen Enterprise Sales (377'000 $), Anwälte (320'000 $) und Mitarbeiter im Bereich Sales Strategy (320'000 $).