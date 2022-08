9000 Franken Praktikumslohn bei Google Schweiz

(Quelle: Tiktok (@vungo96))

18. August 2022 - Auf Tiktok gibt ein Nutzer, der bei Google in Zürich ein Praktikum absolviert, Einblick in seinen Arbeitsalltag respektive seine Benefits. Und in seinen Lohn. Der hat es für ein Praktikum in sich.

Aktuell sorgt der Nutzer "vungo96" auf Tiktok für Aufsehen. Bei "vungo96" handelt es sich um einen Studenten der RWTH Aachen, der laut eigenen Angaben aktuell ein Praktikum bei Google in Zürich absolviert und dabei Einblicke in seinen Arbeitsalltag gewährt. Er wolle in seinem Kanal seine Erfahrungen mit anderen teilen, die ebenfalls Interesse an einem Job wie dem seinigen hätten, begründet "vungo96" seine Videos.Gemäss einem Bericht der " Handelszeitung " (Paywall) soll ein inzwischen nicht mehr zugängliches Video Details zu Benefits wie der Gratisverpflegung zeigen, die man bei Google in Zürich erhält. In einem anderen Video soll der Praktikant berichtet haben, dass sein Arbeitgeber viel Wert auf die Work-/Life-Balance lege und der Job recht entspannt sei, er aber sehr wohl zu tun habe. In wieder einem anderen Video gibt der Praktikant ziemlich konkrete Hinweise auf seinen Praktikanten-Lohn. Er verweist dabei gemäss "Handelszeitung" auf die Plattform Levels.fyi , gemäss der ein Lohn für ein Sommerpraktikum bei Google in Zürich bei gut 9000 Dollar pro Monat drin liege – was gemäss "vungo96" in etwa hinkomme. Auch diesen beiden Videos sind inzwischen nicht mehr verfügbar, was wohl damit zusammenhängen dürfte, dass die "Handelszeitung" den Kontakt zur Google-Pressestelle gesucht hat, die nicht auf die Frage nach Löhnen eingehen wollte – vermutlich aber das Gespräch mit "vungo96" gesucht hat.Noch verfügbar auf Tiktok sind Videos, in denen "vungo96" beschreibt, was die Idee hinter seinem Kanal war, was seine Aufgaben bei Google sind und dass am Mythos, wonach von Google verlangt wird, dass man kein Privatleben hat und die Mitarbeitenden auch die Freizeit miteinander verbringen müssen, nichts dran sei. (mw)