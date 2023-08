Google Maps berechnet die Rentabilität einer Photovoltaik-Anlage

(Quelle: Google)

30. August 2023 - Google hat eine neue API namens Solar für Google Maps veröffentlicht. Diese ermöglicht es, Dächer hinsichtlich der möglichen Ausbeute bei der Installation einer Solaranlage zu untersuchen.

Google hat anlässlich der Cloud-Veranstaltung Next 23 die Solar API für Google Maps vorgestellt, wie das Unternehmen auf seinem Blog schreibt . Die neue Dienstleistung richtet sich an Anbieter von Solarpanels sowie Elektrizitätswerke. Diese erhalten durch die API die notwendigen Daten, um ein allfälliges Sparpotenzial einer Solaranlage zu eruieren. Ermöglicht wird dies durch eine KI-basierte Analyse des Satelliten-Bildes. Berücksichtigt werden das Dach sowie die benachbarte Umgebung, die Dachschräge sowie allfällige Hindernisse auf dem Dach. Die API unterstützt dabei zwei Herangehensweisen:Im Punkt Building Insights liefert Google Maps Details zum Standort, zu den Abmessungen und zum allgemeinen Solarpotenzial eines Gebäudes. Der Nutzer enthält Informationen wie die Grösse und Neigung des Dachs und die visualisierte Energieproduktion einer Solaranlage. Diese Informationen können verwendet werden, um die potenziellen Vorteile einer Solaranlage zu bewerten und sie auch zu vermarkten.Der Punkt Data Layers liefert detailliertere Informationen zu den Rohdaten der Sonneneinstrahlung in der Umgebung eines definierten Standorts. Zu den Details gehören Abschattungen, die sich auf die Leistung eines Systems auswirken können, sowie ein digitales Oberflächenmodell des Daches. Diese Informationen können von Solarinstallateuren verwendet werden, um beispielsweise massgeschneiderte Solarvorschläge zu erstellen.Weitere Informationen sowie eine Demonstration sind auf der Website der Solar API einzusehen. (adk)