Längere Android-Updatephase beim Google Pixel 8

(Quelle: Android Police/Slashleaks)

29. August 2023 - Google plant offenbar, die Pixel-Geräte länger mit Android-Updates zu beliefern. Stand heute gibt es nach drei Jahren nur noch Sicherheitsupdates.

Bisherige Pixel-Geräte von Google wurden funktionell drei Jahre lang mit Updates versorgt. Anschliessend gab es nur noch Updates in Form von Sicherheitspatches. Damit liegt Google deutlich hinter der Konkurrenz. Gewisse Samsung-Modelle erhalten vier Jahre lang Updates, Apple schafft es sogar, mehr als fünfjährigen iPhones das neueste Betriebssystem zur Verfügung zu stellen. Nun kursieren gemäss "9to5Google" Gerüchte , dass das im Herbst erscheinende Pixel 8 Smartphone mit einer Garantie für fünf Jahre Betriebssystem-Updates vermarktet werden soll. Damit würde das Pixel-Phone zumindest im Android-Ökosystem an der Spitze stehen.Seit dem Pixel 6 im Jahr 2021 sind die Smartphones mit von Google selbst entwickelten Chips (Tensor) im Einsatz. Dies würde es Google erleichtern, langjährige Betriebssystem-Updates zu versprechen. Möglicherweise bekommen nicht nur das Pixel 8, sondern auch die älteren Geräte Pixel 6 und 7 die Möglichkeit auf fünf Jahre Update-Garantie. Selber entwickelte Chips sind nämlich der Grund, weshalb Apple seine Geräte so lang mit Updates versorgen kann. Google selber hat sich zu den Update-Plänen noch nicht offiziell geäussert, weshalb erst nach der Vorstellung des Pixel 8 Klarheit herrschen wird. (adk)