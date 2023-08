Samsung muss Update auf Android 14 verschieben

(Quelle: Google)

4. August 2023 - Anfang August sollte es eigentlich soweit sein: Samsung wollte das Update auf Android 14 und One UI 6 im Rahmen eines Betatests ausrollen. Doch das verzögert sich nun.

Samsung muss das Update auf die Betaversion von Android 14 sowie One UI 6 verschieben. Eigentlich war der Rollout der neuen Version für den 2. August 2023 geplant – dieser erfolgte jedoch nicht. Daraufhin hatten sich Nutzer an den Samsung Support gewandt und der Verzögerung auf den Zahn gefühlt: Demnach hat der Hersteller noch einige Fehler in der Betaversion gefunden und das Update für Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra zurückgezogen. Wann es stattdessen losgehen soll, steht aktuell noch nicht fest.Samsung will Android 14 im Rahmen einer Betaphase testen, die neue OS-Version steht vorerst freiwilligen Teilnehmern mit einem Gerät der S23-Serie zur Verfügung. Anschliessend sollen laut Berichten auch das Galaxy A34 sowie das Galaxy A54 bespielt werden.