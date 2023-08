Pixel 8 kommt mit maximal 256 GB Speicher

(Quelle: Android Police/Slashleaks)

8. August 2023 - Das kleinere Modell der Pixel-8-Familie soll im Interesse eines geringen Einstiegspreises mit maximal 256 GB Flash-Speicher ausgestattet werden. Für das Pixel 8 Pro ist auch eine 512-GB-Variante vorgesehen.

Das nächste Google-Smartphone Pixel 8 wird bloss in zwei Varianten mit 128 oder 256 GB internem Flash-Speicher erhältlich sein. Dies hat "Winfuture" aus Händlerquellen erfahren . Der Grund für die eher magere Ausstattung soll sein, dass Google für das Modell einen möglichst niedrigen Einstiegspreis erreichen will.Beim Flagship-Produkt Pixel 8 Pro soll zusätzlich eine Variante mit 512 GB auf den Markt kommen – genau wie beim noch aktuellen Pixel 7 Pro. Darüber hinaus hat "Winfuture" auch glaubhafte Informationen zur Farbgebung der Pixel-8-Reihe erhalten. Das Pixel 8 soll demnach in den Farbvarianten Licorice, Peony und Haze auf den Markt kommen, das Pixel 8 Pro in Licorice, Porcelain und Sky – also vermutlich schwarz, weiss und hellblau. Die Preise der neuen Modelle sind noch nicht bekannt, könnten aber gegenüber den Vorgängern leicht steigen. (ubi)