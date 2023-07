Googles Pixel 8 wird mindestens 50 Dollar teurer

(Quelle: Google)

11. Juli 2023 - Das für den Herbst 2023 erwartete Smartphone Pixel 8 aus dem Hause Google wird wohl mindestens 50 Dollar teurer als das Vorgängermodell Pixel 7.

Voraussichtlich im Herbst 2023 wird Google mit dem Pixel 8 sein neuestes Smartphone-Flaggschiff auf den Markt bringen. Dieses soll unter anderem einen grösseren Kamerasensor erhalten, der zusammen mit dem neuen Tensor-3G-Prozessor auch Aufnahmen von Videos mit 8K-Auflösung ermöglichen soll, und in der Pro-Version mit einer Weitwinkelkamera mit deutlich höherer Auflösung sowie einem Infrarot-Thermometer aufwarten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Ganz günstig dürfte das Ganze aber nicht werden: Wie nun der indische Leaker Yogesh Brar auf Twitter schreibt , soll das Basismodell von Pixel 8 649 Dollar oder 699 Dollar kosten – was im Vergleich zum Vorgängermodell Pixel 7, das es für 599 Dollar gibt, eine Preissteigerung von mindestens 50 Dollar bedeutet.Daneben kommt das Pixel 8 gemäss Yogesh Brar Google mit einem Ultraschall-Fingerabdruckscanner. Dies wäre ein grosses Upgrade gegenüber dem optischen Scanner der Pixel 7-Reihe und würde eine höhere Genauigkeit und Geschwindigkeit bringen. (abr)