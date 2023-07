Display-Katastrophe beim Pixel Fold

(Quelle: Google)

3. Juli 2023 - Bei manchen Käufern des ersten Foldable-Smartphones von Google, des Pixel Fold, kommt es zu unerwünschten Display-Artefakten oder gleich zum Totalausfall des Bildschirms.

Kaum auf dem Markt, zeigt Googles erstes Falt-Smartphone gravierende Probleme vor allem, was das Display betrifft. Bei vielen US-Nutzern fangen die Missliebigkeiten schon kurz nach der Inbetriebnahme des Geräts an. So zeigt sich etwa bei Reddit-User marcusr_uk eine violette Linie , die mitten durch den aufgeklappten Bildschirm verläuft und dort keineswegs hingehört. Andere Pixel-Fold-User wie "Ars Technica"-Autor Ron Amadeo berichten von einem faktischen Totalausfall des Bildschirms innert vier Tagen – zunächst fielen die untersten zehn Pixelreihen aus und zeigten nur noch Weiss an, dann erweiterte sich der weisse Bereich verlaufsartig nach oben und die gesamte linke Hälfte des Displays reagierte nicht mehr auf Touch.