Googles Pixel Tablet und Pixel Fold kommen im Juni 2023

(Quelle: Google)

18. April 2023 - Zu den beiden neuen Mobilgeräten von Google – dem Pixel Fold und dem Pixel Tablet – sind Daten für den Launch aufgetaucht. Ausserdem gibt es wohl weitere Farben für das Tablet.

Google hat neue Hardware in der Pipeline. Erwartet wird der Verkaufsstart des Pixel Tablets und des Klapp-Smartphones Pixel Fold noch in der ersten Jahreshälfte 2023. Das Pixel Tablet wurde bereits an der Entwicklerkonferenz Google IO 2022 angekündigt ("Swiss IT Magazine" berichtete ), nun soll an der kommenden Google IO 2023 im Mai der Start für die beiden Geräte verkündet werden. Zu beiden Geräten sind ausserdem weitere technische Details ans Licht gekommen.Zum Pixel Tablet gibt es neue Informationen zu Spezifikationen und Farbvarianten, wie "9to5google" berichtet . Bereits bekannt war, dass das Pixel Tablet in zwei Ausführungen in Grün/Schwarz und Beige/Weiss erhältlich sein wird, neue Leaks bestätigen nun, dass noch zwei weitere Ausführungen dazu kommen sollen – welche sind derweil noch unbekannt. Das Gehäuse soll laut anonymen Quellen aber aus Aluminium gefertigt sein und eine samtige, matte Oberfläche haben. Angetrieben wird das Tablet durch einen Tensor G2 Chip, unterstützt durch 8 GB RAM und mit Android 13 als Betriebssystem. Speicherseitig soll es derweil zwei verschiedene Ausführungen geben. Zum Verkaufsstart gibt es keine genauen Angaben, erwartet wird aber, dass das Tablet im Juni in die Läden kommt.