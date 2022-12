Neuer Leak zeigt Design des Pixel Fold

(Quelle: Howtoisolve)

12. Dezember 2022 - Das erste Google-Foldable wird voraussichtlich den Namen Google Pixel Fold tragen. Jüngst sind neue Renders des Geräts erschienen, die auf geleakten Formfaktor-Daten des Pixel Fold basieren.

Neue Renders des in Planung stehenden faltbaren Smartphones von Google sind im Internet aufgetaucht. Der französische Leaker Steve Hemmerstoffer veröffentlicht über das Portal "Howtoisolve" Bilder ( via "Winfuture"), die auf Daten des Pixel Fold, dem voraussichtlichen Namen des Google-Foldables, basieren. Die neuen Bilder scheinen das Design vom ersten Leak in November grösstenteils zu bestätigen.Gemäss dem jüngsten Leak soll das Google Pixel Fold, das firmenintern den Codenamen Felix besitzt, über ein 7,69 Zoll grosses faltbares Hauptdisplay verfügen. Das Format von 158,7 x 139,7 x 5,7 Millimeter im aufgeklappten Zustand legt nahe, dass das Gerät eher auf die Breite ausgelegt ist, sprich vom Formfaktor her in Richtung Tablet tendiert. Auf der Aussenseite soll ein 5,79 grosses Display verbaut werden.