Google arbeitet angeblich an faltbarem Smartphone mit Codenamen "Jumbojack"

(Quelle: Google)

20. September 2021 - Bereits länger wird gemunkelt, dass Google am faltbaren Smartphone "Passport" arbeitet. In Android 12.1 finden sich nun offenbar Hinweise darauf, dass Google auch ein weiteres Smartphone mit Codenamen "Jumbojack" entwickelt.

Google soll nicht an einem, sondern gar an zwei faltbaren Smartphones arbeiten. Schon im August letzten Jahres kamen Gerüchte auf, der Konzern wolle ein solches Gerät entwickeln, das noch im vierten Quartal 2021 erscheinen soll ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Im Februar 2021 folgten dann Patentanträge , welche Googles Pläne zu bestätigen schienen. Nebst diesem intern "Passport" getauften Gerät soll es laut " 9to5Google " aber noch ein weiteres faltbares Smartphone geben, das sich bei Google in Entwicklung befindet und auf den Codenamen "Jumbojack" hört.Der Hinweis auf dieses zweite Gerät findet sich in der kommenden Version 12.1 von Googles Betriebssystem Android. Die Details zum neuen Pixel sind noch dürftig, so sind weder der eingesetzte Prozessor noch die technische Ausstattung des Displays bekannt. Man weiss lediglich, dass das Smartphone über zwei Displays verfügen soll. Noch hat der Technologiekonzern jedoch offiziell keines der Geräte angekündigt, und es bleibt abzuwarten, ob und wann faltbare Smartphones aus dem Hause Google auf den Markt kommen. (luc)