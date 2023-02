Pixel Fold kommt mit schwerem Riesen-Akku

(Quelle: Howtoisolve)

21. Februar 2023 - Das noch 2023 erwartete Pixel Fold kommt voraussichtlich mit einem 5000-mAh-Akku. Ob das den Energiehunger des Tensor-G2-Chips kompensieren kann, muss sich aber erst zeigen.

Noch 2023 – erste Gerüchte deuten auf Mai hin – soll mit dem Pixel Fold das erste faltbare Google-Smartphone erscheinen. Nun sind neue Hinweise zu technischen Daten des Falthandys aufgetaucht. Unter anderem wird vermutet, dass das Fold mit einem 5000-mAh-Akku daherkommt und daher recht schwer werden dürfte. Falls sich das bewahrheitet, wäre das Fold das Klapp-Handy mit dem bisher grössten Akku auf dem Markt. Eine genaue Gewichtsangabe gibt es noch nicht, es soll aber mehr wiegen als das Samsung Z Fold 4, welches 263 Gramm schwer ist und mit einem 4400-mAh-Akku ausgestattet ist, wie "9to5google" berichtet . Während der leistungsstarke Akku das Gerät definitiv schwerer machen wird, steht das Urteil für die Laufzeit des Akkus noch aus. Grund für eine gewisse Skepsis ist, dass die Snapdragon-Chips dem Tensor-G2-Chip von Google in Sachen Effizienz voraus seien.

Weitere technische Daten des kommenden Pixel Folds wurden bereits vor einiger Zeit bekannt: Das Gerät soll in geschlossenem Zustand 140 x 80 Millimeter gross sein, aufgeklappt wird mit 140 x 158 Millimeter gerechnet. Die Screen-Diagonale des äusseren Screens beträgt damit 5,79, im aufgeklappten Zustand soll das Display 7,69 Zoll Bildschirmdiagonale besitzen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Kosten soll das Fold, das in den Farben Chalk (Weiss) und Obsidian (Schwarz) verfügbar sein wird, etwa 1800 Dollar. Mit dem Verkaufsstart wird im dritten Quartal 2023 gerechnet. (win)