Samsung präsentiert die neuen Foldables

(Quelle: Samsung)

10. August 2022 - Wie bereits erwartet präsentierte Samsung anlässlich des Galaxy Unpacked Event die vierte Generation seiner Foldables. Neben kleinen technischen Neuerungen erhielt besonders das Design ein umfängliches Update.

Wie schon seit längerem vermutet wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ), stellte Samsung am Galaxy Unpacked Event die beiden neuen Foldables vor: Das Galaxy Z Flip4 und Galaxy Z Fold4. Es handelt sich bereits um die vierte Generation des Erfolgskonzepts Foldables. Laut eigenen Angaben hält Samsung im Foldable-Markt 93 Prozent Marktanteil und hat im letzten Jahr rund 10 Millionen Klapp-Smartphones verkauft.Das Galaxy Z Flip4 ist wie schon bei der letzten Generation das kleinere und mehr für den Alltag konzipierte Modell – dabei wurde es gar noch etwas kleiner. Neu misst es im zusammengeklappten Modus 84,8 x 71,9 mm und ist an der breitesten Stelle 17,1 mm und an der schmalsten 15,9 mm dick. Ausgeklappt hat das Foldable die Masse 165,2 x 71,9 x 6,9 mm und wiegt 187 Gramm, womit es sich in der Hand wie die meisten anderen Smartphones anfühlt. Weiter bilden die beiden Hälften ein AMOLED-Display von 6,7 Zoll, das Bilder mit 2640 x 1080 Pixeln auflöst und mit 120 Hz wiedergibt.Im Innern taktet ein Octa-Core-Prozessor von Snapdragon, der auf 8 GB RAM zurückgreifen kann. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 3700 mAh und ist damit rund 400 mAh grösser als beim Vorgängermodell. Zudem lässt er sich dank Super Fast Charging mit 25W auch schneller aufladen – angeschlossen wird das Foldable per USB-C.